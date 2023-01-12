



Археологи утверждают, что нашли храм Посейдона в Греции

Археологи обнаружили остатки того, что, по их мнению, было храмом Посейдона недалеко от Самикона в Греции.



Руины были обнаружены и исследуются Австрийским археологическим институтом совместно с исследователями из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга, Кильского университета и Эфората древностей Элиды, сообщает Jerusalem Post.



Место, где были найдены останки, соответствует области, упомянутой древнегреческим историком Страбоном, описавшим святыню около 2000 лет назад.



Как сообщается. останки были найдены еще в 2021 году, о только несколько месяцев назад археологи поняли, что это, вероятно, то, что осталось от храма Посейдона. Необходимо провести дополнительные исследования того, что было храмом, и на следующие несколько лет запланирован обширный археологический, геоархеологический и геофизический анализ, чтобы лучше понимать, что собой представляла структура.