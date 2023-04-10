



Археологи собираются искать затерянную подводную цивилизацию

Согласно заявлению университета, эти ученые специально исследуют Доггерленд, участок земли, который когда-то соединял материковую Европу с восточным побережьем Великобритании. На веб-сайте National Geographic поясняется, что примерно 12 000 лет назад то, что сейчас является океаном, представляло собой серию пологих холмов, болот, лесистых долин и болот.

В университете уже есть команда, занимающаяся изучением Доггерленда; их проект называется “Потерянные рубежи Европы”. И данные Lost Frontiers, и National Geographic сходятся во мнении, что когда-то люди заселили Доггерленд, основываясь на оценках инструментов и других артефактов, встроенных в морское дно.

Веб-сайт National Geographic указывает, что многие сейсмические данные , используемые исследователями, получены от нефтяных компаний, ведущих бурение в Северном море.

Археологи будут искать аномалии в магнитных полях, которые могут свидетельствовать о наличии древних останков. Это позволит находить новые данные, не погружаясь в Северное море.



Магнитометрия, исследовательский метод, который будет использовать Урмстон, до сих пор в основном применялась для “наземных археологов”, и это будет одна из немногих попыток использовать ее для изучения подводного ландшафта.



Магнитные данные, как и сейсмические данные, собираются теми, кто хочет извлечь источники энергии из морского дна, чтобы составить карту ландшафта для строительства. Оффшорные ветропарковые компании, согласно отчету университета, также начали соперничать за недвижимость в Доггерленде .



Великобритания, наряду с десятками других стран, взяла на себя обязательство Организации Объединенных Наций достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году. Частью этой инициативы является расширение оффшорной ветроэнергетики, которая, согласно отчету университета, в конечном итоге приведет к частичному сокращению Доггерленд, чтобы быть полностью недоступным для ученых.



Вот почему археологи из Университета Брэдфорда работают с климатологами и инженерами, чтобы собрать как можно больше данных, пока они еще могут.

Доггерленд был одним из самых богатых ресурсами и экологически разнообразных регионов примерно между 20 000 г. до н.э. - 4 000 г. до н.э. Он был похоронен на дне океана в результате глобального потепления, ознаменовавшего конец последнего ледникового периода.



