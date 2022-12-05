



Археологи разгадали многовековую тайну доисторических “воздушных змеев”

Ближний Восток усеян гигантскими каменными сооружениями, впервые замеченные летчиками британских ВВС в 1920-х годах. Летчики окрестили странные конструкции “воздушными змеями”.



Установлено, что почти везде, где люди времен неолита заходили в засушливые районы, они строили грубые мегаструктуры разной формы. Общими для таких строений являются невысокие “проездные” стены, часто с ямами через промежутки вдоль сходящихся стен.



Согласно новым исследованиям профессора Реми Крассара из Национального центра научных исследований Франции, Ребекки Реппер из Университета Западной Австралии и других ученых, это были мегаловушки. С их помощью древние люди убивали мигрирующих животных целыми стадами.

По словам исследователей, их строительство показывает глубокие изменения в стратегии охоты. Низкие стены были возведены, чтобы направить убегающих животных в яму или в пропасть.



В статье Реппер сообщается о 207 ранее неизвестных мега-ловушках на северо-западе Саудовской Аравии. В некоторых районах строители построены цепочки мега-ловушек на расстоянии до 60 километров, чтобы животные, избежавшие одной ловушки, попадали в следующую. В Израиле исследователи идентифицировали 12 доисторических воздушных змеев.



Последнее известное использование таких мега-ловушек было зафиксировано в 20-м веке.



“Мега-ловушки изменили ландшафт Ближнего Востока с доисторических времен и изменили экологию”, – объясняет профессор Крассар. “Возможно, эта практика привела к локальному или общему исчезновению некоторых видов”.