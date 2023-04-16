



Археологи раскопали в Перу 500-летнюю церемониальную баню инков

Археологи в перуанских Андах обнаружили купальный комплекс инков, построенный полтысячелетия назад, который, по их мнению, мог служить элите империи, которая когда-то господствовала на больших территориях Южной Америки.



Местные археологи считают, что баня, найденная недалеко от “Дома инков“ в археологической зоне Уануко-Пампа в центральном Перу, могла служить религиозной цели для высокопоставленных членов империи, которая 500 лет назад простиралась от южного Эквадора до центр Чили.



Луис Паредес Санчес, руководитель проекта в Уануко-Пампа, сказал, что структура была похожа на “более иерархические, ограниченные и священные пространства в административных центрах инков , потому что они выполняли не только утилитарную или гигиеническую функцию, а также религиозную".



“Тонко вырезанная“ баня имеет в среднем около двух метров в глубину, с отдельными бассейнами и водосбросами, а также с центральным проходом, отводящим воду в дренажный канал, который делит комнату на две небольшие платформы или “скамейки“ для инков, сообщило министерство культуры Перу.

Археологические раскопки Уануко-Пампа являются частью проекта Qhapaq Nan, сложной дорожной сети протяженностью 25 000 километров, которая соединяет Эквадор, Колумбию, Перу, Боливию и Аргентину. Дорожная система была объявлена объектом Всемирного наследия в 2014 году.



Перу является домом для сотен археологических памятников по всей стране, в том числе цитадели Мачу-Пикчу в столице инков Куско и линий Наска, массивных рисунков, нарисованных в прибрежной пустыне Ики более 1500 лет назад.



