



Археологи обнаружили золотые украшения в египетском некрополе

Египетские и британские археологи из Кембриджского университета обнаружили золотые украшения во время раскопок в некрополе Тель-Эль-Амарна в египетской провинции Минья.



На этом месте были захоронены жители древнего города Амарна. Согласно отчету, он был построен в 1346 году до нашей эры фараоном Эхнатоном.



Во время раскопок в Амарне, начавшихся в 1980-х годах, кембриджские археологи обнаружили останки женщины, закутанной в ткань и циновки из растительных волокон, на которой было ожерелье из подвесок в форме лепестков и три кольца из золота и стеатита , одно из которых содержит изображение древнеегипетского бога защиты дома Беса.

На двух других кольцах была написана фраза “госпожа двух земель”, что, вероятно, является отсылкой к нижнему и верхнему царствам Египта.



“Захоронение находится на кладбище Северной пустыни Амарна к западу от Северных гробниц”, – сообщила доктор Анна Стивенс из Кембриджского отдела археологии.