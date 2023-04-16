



Археологи обнаружили кольцо с изображением Аполлона из сердолика

Исторические сокровища продолжают находить в Великобритании. Металлоискатель обнаружил на раскопках в Эссексе серебряное кольцо, которое может быть связано с кладом известного римского ювелира, обнаруженным в Норфолке в 1985 году, согласно новостям BBC.



По словам историка, кольцо украшено резным изображением бога Аполлона из сердолика и, по-видимому, изготовлено в той же мастерской, что и клад резных драгоценных камней в Снеттишеме.



Представтпель Essex finds Лори Роджерсон заявила, что кольцо датируется вторым веком нашей эры и, вероятно, служило амулетом, дающим носителю защиту бога.



Клад Снеттишема, который включал 110 предметов с драгоценными камнями, серебряные украшения и слитки, 110 монет и инструментов, был обнаружен в горшке во время строительных работ и сейчас находится в Британском музее.



Роджерсон объяснила, что стиль резьбы на кольце, который был достигнут с помощью длинных штрихов, и его датировка от 125 до 175 года нашей эры предполагают, что оно может быть связано с норфолкским кладом.



Эта находка может пролить больше света на практику изготовления и торговли ювелирными изделиями римской эпохи в Великобритании.



По словам Роджерсон, кольцо служило печатью для подписания документов в романо-британском обществе.



"Грамотные мужчины и женщины, жившие в обществе вокруг военных городков, использовали бы кольцо, чтобы оставить оттиск выгравированного изображения на восковых печатях", — объяснила она.



Это указывало на использование сложных методов аутентификации и авторизации в тот период, а также считалось "очень личным" предметом.



Еще одно кольцо, обнаруженное в Верхнем Винчендоне, недалеко от Эйлсбери, Бакингемшир, в 2018 году, как полагают, также связано с мастерской в ​​Снеттишеме, где в 1985 году был обнаружен большой клад сокровищ римской эпохи .