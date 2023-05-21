



Apple запрещает своим сотрудникам использовать ChatGPT и другие платформы ИИ

Ранее сегодня OpenAI выпустила официальное приложение ChatGPT для iPhone. Инструмент хорошо известен тем, что отвечает на запросы пользователей и решает от самых простых до самых сложных задач благодаря искусственному интеллекту. Apple, однако, не хочет, чтобы ее сотрудники использовали такие инструменты. Во внутренней служебной записке компания заявила, что генеративный ИИ нельзя использовать для работы, сообщает 9to5mac.



The Wall Street Journal смог ознакомиться с этим документом, в котором компания выразила обеспокоенность тем, что эти платформы ИИ собирают конфиденциальные данные от сотрудников. В дополнение к ChatGPT Apple также запретила своим сотрудникам использовать Copilot GitHub, который принадлежит Microsoft. С помощью Copilot разработчики могут автоматизировать написание кода.



ChatGPT, который также поддерживается Microsoft, отправляет данные разработчикам, чтобы они могли продолжать улучшать модели искусственного интеллекта, используемые платформой. Как отмечает WSJ , мартовский баг позволял пользователям видеть историю чатов других пользователей ChatGPT. После этого инцидента ChatGPT добавил возможность разрешить пользователям отключать историю чатов и не участвовать в обучении модели ИИ.



Но, конечно, если инженеры Apple используют эти платформы, нет никакого способа гарантировать, что коды, которые они вводят, не попадут к кому-то другому или даже не будут использованы разработчиками этих приложений. То же самое относится и к другой конфиденциальной информации, поскольку сотрудники могут использовать ChatGPT, например, для составления электронных писем.



Но Apple — не единственная компания, запретившая ChatGPT и другие генеративные ИИ для своих сотрудников. JPMorgan Chase и Verizon также ограничили использование таких платформ. Согласно источникам WSJ , Amazon попросила своих инженеров использовать собственный внутренний инструмент искусственного интеллекта, а не сторонние. Сообщается, что Apple также работает над собственной моделью искусственного интеллекта.







