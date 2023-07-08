



Apple Watch научились следить за настроением владельца

У популярных умных часов от компании Apple Watch, появилась интересная функция, которая поможет пользователям отслеживать и улучшать свое психическое состояние.



Сочетая в себе полезные функции для здоровья и фитнеса, часы теперь дают возможность мониторинга настроения. Представители Apple признали, что психическое здоровье столь же важно, как и физическое благополучие.



В ходе проведенных исследований компания пришла к выводу, что контроль душевного состояния способен повысить эмоциональную устойчивость.



Новая функция, доступная в watchOS 10, включает в себя приложение под названием “Сознание”. Оно позволяет пользователям регистрировать свои эмоции и общее настроение.



Все собранные данные синхронизируются с приложением "Здоровье" на iPhone, работающем на iOS 17. В ближайшем будущем Apple также планирует выпустить отдельную программу под названием "Журнал", которая поможет определить причины внезапных изменений настроения.