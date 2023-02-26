



Apple Watch будут мониторить уровень сахара в крови неинвазивным методом

Компания Apple реализует проект неинвазивного и непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови.



Цель этого секретного проекта, получившего название E5, - измерить количество глюкозы в организме человека без необходимости прокалывать кожу для забора крови. По слухам, компания недавно достигла значительных успехов, и считает, что в конечном итоге сможет вывести систему мониторинга глюкозы на рынок.



В случае усовершенствования такой прорыв станет благом для диабетиков и поможет укрепить позиции Apple в сфере здравоохранения. Добавление системы мониторинга в часы Apple Watch, что является конечной целью, также сделает это устройство необходимым предметом для миллионов диабетиков по всему миру.



Впереди еще годы работы, но эта технология может перевернуть многомиллиардную индустрию. Примерно 1 из 10 американцев страдает диабетом, и они обычно полагаются на глюкометр, который прокалывает кожу для взятия образца крови.



Apple использует другой подход, применяя технологию чипов и процесс измерения, называемый оптической абсорбционной спектроскопией.



Одна из целей Apple в отношении этой технологии - создать средство ранней диагностики, предупреждающее людей о том, что у них преддиабетное состояние. Тогда они смогут изменить образ жизни, чтобы избежать развития диабета 2 типа, который возникает, когда организм человека не использует инсулин должным образом.



Команда Apple уже провела первые переговоры о получении одобрения правительства для этой системы.