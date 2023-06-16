



Apple выпустит защищенный от царапин iPhone

В одном из последних опубликованных патентов Apple упоминается “устойчивая к истиранию” поверхность, которая меньше подвержена царапинам и потертостям. Это может привести к созданию iPhone, не требующего защитного чехла. На необычную новинку обратил внимание портал Daily Mail.



Отмечается, что еще Стив Джобс, основатель компании, высказывался о своей нелюбви к чехлам, поскольку считал айфон слишком красивым, чтобы прятать его в защитной “оболочке”.



Как известно, Applе уже давно отказалась от алюминиевой задней крышки в своих устройствах и перешла на керамическое покрытие, которое меньше царапается, не создает помех для связи, но при этом более хрупкое. В связи с этим недостатком, компания планирует создать гибридный материал, который будет сочетать прочность и сохранит высокое качество сотового соединения.



В качестве примера устойчивых к износу элементов в патенте показан пояс из “микробусин”, защищающих мягкие части корпуса телефона и выступающих над его задней панелью.



Предполагается, что смесь металла и керамики будет покрывать большую часть корпуса, за исключением места, где расположен модуль связи.

Окончательный дизайн и сроки выпуска подобного устройства в настоящее время остаются неизвестными.