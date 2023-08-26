



Apple выпускает iPhone 15: сколько теряют владельцы предыдущих моделей

Компания Apple и ее потребители готовятся к презентации нового iPhone 15, которая, по слухам, состоится 12 сентября, пишет Daily Mail.



Эксперты советуют всем, кто хочет приобрести новейший телефон, сдавать свою старую модель уже сейчас, поскольку чем ближе к дню презентации, тем меньшую сумму можно ожидать.



Предполагается, что за несколько недель до выхода новой модели iPhone 14 Pro станет дешевле на 16%.



В прошлом старые модели iPhone теряли от 60 до 65% от своей первоначальной рекомендованной розничной цены (RRP) за 28 дней до выхода новой модели.



А если отложить продажу до октября, то картина будет еще более неприглядной.



Но хотя сдача старой модели на месяц раньше срока может показаться тревожной, важно отметить, что без телефона вы не останетесь.



Компании устанавливают согласованную цену trade-in на определенное время, что позволяет отсрочить продажу без потери стоимости.



Однако если за это время вы успеете сломать свой телефон, сделка будет расторгнута.



По слухам, в iPhone 15 появятся новые функции, включая зарядку по USB-C и титановую рамку.



В предстоящей модели также появятся Dynamic Island и чипсет A16 из iPhone 14 Pro.



Вместо выключателя звука появилась программируемая кнопка действия - впервые для любой версии iPhone.



Покупатели также могут ожидать появления перископического объектива - системы, использующей призму и ряд линз для увеличения масштаба изображения без увеличения толщины телефона.



Эта функция будет доступна только в iPhone 15 Pro Max.



Однако все эти новшества сопровождаются значительным повышением цены - iPhone 15 Pro Max будет продаваться по цене 1299 долл.

