



Apple Vision Pro: наступает рассвет безэкранных вычислений – мнение

Большинство экспертов ошибается в отношении Vision Pro – это вовсе не виртуальная реальность. Apple никогда не упоминала VR или метавселенную в своей презентации. Vision Pro, скорее, представляет собой зарю безэкранных вычислений.



Vision Pro имеет 12 камер, обращенных как наружу, так и внутрь. Это означает, что он может отслеживать ваши глаза с невероятной точностью. Таким образом, чтобы выбрать значок или файл для открытия, вы просто смотрите на него, а затем сводите вместе большой и указательный пальцы. Вы можете “печатать по воздуху” или взять физическую клавиатуру.



В не столь отдаленном будущем, если Илон Маск добьется своего, наш интерфейс с миром “пространственных вычислений” может быть через чип, имплантированный в наш мозг.



Какой бы крутой ни была замена физического монитора на очки, у Vision Pro есть еще одно применение, выходящее за рамки производительности. Вы можете снимать 3D-видео своей семьи, друзей и детей.



Vision PRO еще не существует. При цене 3500 долларов это далеко от потребительского продукта массового рынка. И он даже не будет выпущен до 2024 года. Но в первой версии iPhone не было ни GPS, ни фронтальной камеры для селфи, ни даже магазина приложений.



Технический журналист Дэвид Пог отмечает: “Через пять лет Vision Pro не будет стоить 3500 долларов. Это станет стандартным дорогостоящим вариантом дня рождения/праздника для вашего ребенка, супруга или родителя, точно так же, как сейчас Apple Watch или AirPods”.

