



Apple рекомендует пользователям обновить свои устройства

Apple настойчиво рекомендует своим пользователям как можно скорее обновить свои устройства



В компании заявили, что в ее устройствах обнаружена программная уязвимость, которую можно использовать, чтобы получить доступ к ядру. Фактически, это дает злоумышленникам возможность контролировать устройство.



Тем, кто может являться объектом слежки - журналисты, активисты или силовики, специалисты рекомендуют не затягивать с обновлением.



Проблемы с кодом устранены в версиях iOS 15.6.1 и iPadOS 15.6.1. Последнее обновление теперь доступно для iPhone 6s и новее, iPad Pro все модели, iPad Air 2 и новее, iPad пятого поколения и новее, iPad mini 4 и новее и iPod touch седьмое поколение.

