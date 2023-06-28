



Apple разрабатывает самый большой iMac с более чем 30-дюймовым дисплеем

Apple разрабатывает компьютер iMac с гигантским дисплеем, диагональ которого превышает 30”. По уверениям Марка Гурмана из Bloomberg, перспективная модель окажется самой большой в истории "яблочной" компании.



Предыдущий рекорд купертинцев в сегменте iMac 27” установлен еще до пандемии. В 2021 году появился iMac 24″ с толстым ободком и низким соотношением экрана к корпусу. Этот дизайнерский ход раскритиковали пользователи, которые признали такой форм-фактор устаревшим.



По заверениям Гурмана, речь идет о самом большом iMac из когда-либо созданных. Устройство призвано заполнить пустоту в линейке "яблочных" ПК после того, как компания прекратила выпуск 27-дюймовых iMac/iMac Pro 2021 года.



Новый iMac увидит свет не раньше 2025 года. По словам главного редактора Bloomberg, перспективный аппарат все еще находится "в достаточно отдаленной перспективе".



Точный размер дисплея новинки Гурман не уточнил. Информации о чипсете и цене тоже нет.