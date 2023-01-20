



Apple расширяет линейку устройств для "умного дома"

Apple работает над линейкой устройств, направленных на обострение конкуренции с Amazon и Google на рынке устройств для "умного дома", включая новые дисплеи и более быструю ТВ-приставку.



Продвижение на рынок "умных" дисплеев начнется с небольшого планшета, который сможет управлять такими вещами, как термостаты и освещение, показывать видео и вести чаты FaceTime. Продукт можно будет крепить на стены или в другие места с помощью магнитных креплений, позиционируя его как более домашний гаджет, чем обычный iPad.



Хотя iPad уже имеет функции "умного дома", все большую популярность приобретают автономные устройства "умного дома" - часто выполненные в виде настольных или настенных приборов. Amazon продает линейку устройств Echo Show с дисплеями, а Google предлагает свой Nest Hub.



Технологический гигант из Купертино, штат Калифорния, испытывает трудности в сфере домашних устройств и уступил большую часть рынка своим конкурентам. Его текущие устройства остаются ограниченными в своей функциональности, а голосовое управление Siri от Apple отстает от Alexa от Amazon и Google Assistant. Новые устройства - наряду с предстоящими изменениями в Siri - направлены на то, чтобы переломить судьбу Apple.



Ранее в среду Apple представила новую колонку HomePod. Она имеет обновленную мультимедийную панель в верхней части и новый датчик для определения температуры в доме пользователя.



В рамках своей погони за покупателями "умных домов" Apple согласилась поддерживать новый протокол Matter, который позволяет конкурирующим гаджетам работать вместе. Компания также недавно изменила дизайн приложения Home, которое помогает управлять ее устройствами.