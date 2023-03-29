



Apple произвела масштабное обновление iOS



С обновлением в стандартной клавиатуре появился предиктивный ввод и ввод жестами для некоторых языков. В процессе набора текста программное обеспечение предлагает слова для окончания слов и фраз, что позволяет ускорить процесс написания. Также анализируются и исправляются ошибки в словах. Появилась и поддержка ввода текста на этих языках с помощью свайпов. Теперь можно набирать текст с помощью жестов, просто проводя пальцами по клавиатуре.



Еще одним новшеством стало добавление 21 новой иконки эмодзи. Например, появилось изображение лося, гуся, розового сердца, символа Wi-Fi и т.д.



Также с выходом iOS 16.4 пользователи смогут получать push-уведомления от веб-приложений Safari на рабочем столе. Apple также добавила функцию Voice Isolation для голосовых вызовов и дополнительно оптимизировала работу Crash Detection для iPhone 14 и iPhone 14 Pro.



Кроме того, улучшена функция поиска дублируемых фотографий и видео в общей медиатеке iCloud, добавлена ​​поддержка VoiceOver для карт в приложении Weather.



В специальных возможностях появилась возможность настроить автоматическое затемнение видео при обнаружении вспышек света или стробоскопических эффектов.



Функция Emergency SOS после обновления расширила зону покрытия на Австрию, Бельгию, Италию, Люксембург, Нидерланды и Португалию. Эта функция позволяет устройствам iPhone 14 отправлять текстовые сообщения диспетчерам службы экстренной помощи, когда они находятся вне зоны покрытия сотовой связи и Wi-Fi.



Обновление iOS 16.4 можно установить на смартфоны iPhone 8 и более новые версии. Некоторые функции могут быть доступны не во всех регионах и не во всех устройствах Apple.