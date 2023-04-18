



Apple продвигает новые ноутбуки Mac, в попытке побороть падение продаж

Apple Inc. наращивает темпы тестирования новых компьютеров Mac с процессорами наравне с нынешним чипом M2, продвигаясь вперед в создании новых ключевых устройств, которые помогут обратить вспять спад продаж, пишет Bloomberg.



Производитель компьютеров Mac начал тестировать новые машины с приложениями сторонних разработчиков из App Store, чтобы проверить их совместимость. Это необходимый шаг в преддверии запуска нового устройства.



Apple рассчитывает, что новые устройства привлекут покупателей после самого сильного спада Mac со времен краха доткомов в 2000 году. По данным IDC, в первом квартале поставки упали более чем на 40%, что сделало Mac отстающим даже в отрасли, переживающей резкий спад по всем направлениям. Apple предупреждала, что квартал будет слабым, но фактические результаты за этот период компания представит только 4 мая.



На этом фоне новые компьютеры Mac станут долгожданным событием. На тестируемых Mac установлена macOS 14 - версия, которую Apple планирует анонсировать 5 июня на Всемирной конференции разработчиков.



Apple планирует обновить 14- и 16-дюймовые MacBook Pro в первой половине 2024 года, а также оснастить их более дорогими версиями чипа M3.