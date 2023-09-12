Apple представила iPhone 15 и новые модели смарт-часов
В Купертино состоялась долгожданная презентация новинок от Apple.15-я модель iPhone отличается по дизайну от предшественницы: она оснащена “динамическим островом” - вместо выреза на смартфоне расположены оповещения и другие элементы управления.
Новая модель имеет более мощные технические характеристики, обновилась стабилизация фото и видео. Цвета экрана стали более насыщенными, а съемка получила кинематографический режим 4K.
iPhone 15 стоит $799, а iPhone 15 Plus - $899: их можно купить в четырех цветах.
Серия часов Apple Watch Series 9 представлена в четырех моделях: все они на 69% сделаны из переработанных материалов. Цены - от $249 до $799.
Как и ожидалось, Apple объявила, что все устройства компании переходят на зарядку USB-C. Оригинальный порт Lightning уходит в прошлое.