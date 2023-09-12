



Apple представила iPhone 15 и новые модели смарт-часов

В Купертино состоялась долгожданная презентация новинок от Apple.

Meet iPhone 15 Pro & Pro Max! Powered by A17 Pro, which ushers in a new era of Apple Silicon, these products unlock new performance capabilities, amazing photography, next-level gaming, and more. And with an all-new titanium design, they're our lightest weight Pro models yet! pic.twitter.com/kZxWCPj0Vl — Tim Cook (@tim_cook) September 12, 2023

Here is everything Apple announced today at the #AppleEvent



Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra 2

iPhone 15 and iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max



Will you be buying any new products? pic.twitter.com/6Ol2Hr9giq — Apple Hub (@theapplehub) September 12, 2023

15-я модель iPhone отличается по дизайну от предшественницы: она оснащена “динамическим островом” - вместо выреза на смартфоне расположены оповещения и другие элементы управления.Новая модель имеет более мощные технические характеристики, обновилась стабилизация фото и видео. Цвета экрана стали более насыщенными, а съемка получила кинематографический режим 4K.iPhone 15 стоит $799, а iPhone 15 Plus - $899: их можно купить в четырех цветах.Серия часов Apple Watch Series 9 представлена в четырех моделях: все они на 69% сделаны из переработанных материалов. Цены - от $249 до $799.Как и ожидалось, Apple объявила, что все устройства компании переходят на зарядку USB-C. Оригинальный порт Lightning уходит в прошлое.