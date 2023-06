Apple представила гарнитуру дополненной и виртуальной реальности Vision Pro

Компания Apple представила Vision Pro - гарнитуру AR/VR. Ее разрабатывали в течение нескольких лет.



Виртуальная реальность VR – это мир, созданный техническими средствами. Эта "реальность" передается людям через чувства – зрение, слух, обоняние, осязание и т.д. Дополненная реальность AR – это технологии, которые дополняют реальный мир тем, что добавляют любые сенсорные данные.



Гарнитура поддерживает приложения дополненной и виртуальной реальности и не требует специального контроллера – она автономна. Vision Pro можно подключить, например, к Mac и передавать изображения с компьютера или джойстику PS5 или Xbox. Vision Pro будет полагаться на голосовой ввод и жесты рук благодаря использованию внешних камер.



В основе гарнитуры – алюминиевая рама с изогнутым стеклом спереди, физической кнопкой для захвата изображения и цифровой головкой для настроек. Сзади – гибкий ремень, а козырек закрывает все от дисплея до головы пользователя, чтобы свет не мешал. По бокам встроены "аудиоблоки" для звука.



Vision Pro работает на чипах M2 и R1, руководствуясь операционной системой visionOS. Ее microLED-экраны обладают разрешением более 4K. С ними пользователь может совершить свой детализированный 3D-аватар.



Линзы в Vision Pro выполнены специалистами Zeiss. А экраны получили разрешение 23 миллиона пикселей. Также имеется проводной внешний аккумулятор, который обеспечивает два часа автономной работы.



Цена нового гаджета составит $3 499, но купить его удастся не раньше начала 2024 года.

