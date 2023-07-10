



Apple планирует выпуск ноутбука со складным дисплеем: на очереди Samsung и LG



Apple ведет переговоры с производителями дисплеев, намереваясь выпустить MacBook с гибким дисплеем. Этот шаг имеет шанс оживить рынок складных дисплеев, который переживает трудный период, пишет Business Korea.



По словам инсайдеров из технологической индустрии, Apple должна в планах представить свой складной ноутбук не позднее 2026 года. Компания уже ведет переговоры с поставщиками по созданию этой новой модели MacBook. Презентация новинки ожидается в 2025 году, а уже через год она должна выйти на рынок.



Корейские компании Samsung и LG, в свою очередь разрабатывают свои стратегии развития и производства складных OLED-панелей для ноутбуков. Это происходит параллельно с активизацией рынка сложных дисплеев для IT-устройств.



Samsung Display планирует вложить 4,1 триллиона вон (около 3,1 миллиарда долларов) в производство OLED-панелей нового поколения в 2025-2026 годах. LG Display также не отстает, инвестируя в производство среднего размера OLED-панелей, которые будут использоваться, в частности, в планшетах.



Хотя большие дисплеи более сложны для изготовления в высоком разрешении, они приносят большую доходность. Да, складные дисплеи для ноутбуков оказываются более выгодными, чем складные мониторы для смартфонов.



Тем не менее корейские производители только представили первые ноутбуки с OLED-панелями, но пока еще не выпустили ни одного из гибких OLED-дисплеев. Samsung Electronics только зарегистрировала товарный знак для складных ноутбуков.