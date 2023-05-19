



Apple ограничила использование сотрудниками ChatGPT

Компания Apple ограничила использование чат-бота ChatGPT от OpenAI и других внешних инструментов искусственного интеллекта для своих сотрудников, поскольку разрабатывает подобную технологию и беспокоится об утечке данных.



Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документ и источники.



В документе отмечается, что Apple озабочена утечкой конфиденциальных данных сотрудниками, использующими программы искусственного интеллекта.



А также посоветовала своим сотрудникам не использовать принадлежащий Microsoft GitHub Copilot, который используется для автоматизации написания программного кода.



