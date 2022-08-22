



Apple: немедленно обновите ПО. Найдена уязвимость

Компания Apple порекомендовала пользователям как можно скорее обновить программные обеспечения.

Это объяснили обнаружением уязвимости, которую можно использовать, чтобы получить доступ к ядру.

Из-за этого недостатка, злоумышленники могут контролировать устройство.

По данным компании, проблемы с кодом устранены в версиях iOS 15.6.1 и iPadOS 15.6.1.

Новое обновление доступно для iPhone 6s и новее, iPad Pro, iPad Air 2 , iPad пятого поколения и новее, iPad mini 4 и новее и iPod touch седьмого поколения.