



Apple может заставить 111-летнюю фруктовую компанию изменить яблочный логотип

Apple не привыкать к судебным разбирательствам, но кажется, что последнее притязание компании может быть самым странным. Как сообщает Wired UK, производитель iPhone в настоящее время пытается получить права интеллектуальной собственности на изображения настоящих яблок в Швейцарии, пишет Аndroid Аuthority.



Если Apple выиграет свою заявку, это может привести к тому, что Fruit Union Suisse, 111-летняя компания, будет вынуждена изменить свой логотип.



"Нам трудно это понять, потому что это не похоже на то, что они пытаются защитить свое надкушенное яблоко, — цитирует издание директора Fruit Union Suisse Джимми Мариетоза. - Их цель здесь на самом деле состоит в том, чтобы владеть правами на настоящее яблоко, которое для нас является чем-то действительно почти универсальным… которое должно быть бесплатным для всех”.



Wired отмечает, что Apple впервые попыталась защитить торговую марку фрукта в Швейцарии в 2017 году, когда она подала заявку на черно-белое изображение яблока сорта "Гренни Смит". Действительно, он претендовал на изображение целого яблока, а не своего фирменного яблока с надкушенным кусочком.



Институт интеллектуальной собственности страны частично удовлетворил запрос Apple в прошлом месяце, но только для некоторых категорий продуктов, которые искал производитель iPhone. Институт сослался на юридический принцип, который объявляет общие изображения обычных товаров общественным достоянием. Apple подала апелляцию на это решение в апреле 2023 года.



Мы не в первый раз видим, как крупные технологические компании пытаются зарегистрировать общие термины или товары под торговой маркой. Однако исследование, проведенное Tech Transparency Project, показало, что Apple за трехлетний период подала больше возражений против товарных знаков, чем Amazon, Google, Microsoft и Facebook вместе взятые.



