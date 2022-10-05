



Apple будет вынуждена перейти на зарядное устройство с USB-C

Члены Европейского парламента проголосовали за то, чтобы заставить такие компании, как Apple Inc., адаптировать продукты, которые еще не оснащены зарядным устройством со входом USB-C, к использованию зарядного устройства такого типа. В случае с Apple это касается, в частности, iPhone.



Первоначально предложение возмутило Apple, которая заявила, что оно приведет к сокращению инноваций. Однако в настоящее время компания тестирует будущие модели iPhone, в которых фирменный зарядный порт Lightning будет заменен стандартным разъёмом USB-C. Текущие ноутбуки Apple и модели iPad Pro уже используют их, как и большинство популярных смартфонов Android.



Согласно предложенным правилам, все телефоны и планшеты, продаваемые в Европе, должны будут соответствовать требованиям к осени 2024 года. У ноутбуков будет больше времени для перехода. Комиссия также сможет установить стандарты для беспроводной зарядки в будущем.



Впервые это предложение было выдвинуто Европейской комиссией в прошлом году. Оно призвано сократить количество отходов и сэкономить потребителям примерно 250 млн евро ($247 млн) в год, поскольку им больше не придется покупать разные зарядные устройства для каждого устройства, сообщает Bloomberg.