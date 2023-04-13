



Античную рукопись Клавдия Птолемея расшифровали после неудачной реставрации

Историки прочли ранее утерянный текст, написанный древним астрономом Клавдием Птолемеем. Современным ученым удалось расшифровать античную рукопись, испорченную предыдущими "реставраторами". Об этом пишет Live Science.



Клавдий Птолемей – египетский математик и астроном греческого происхождения. Текст, попавший в руки ученых, был написан в I веке нашей эры.

Написанный на греческом языке на пергаменте текст впервые нашел в 1819 году в библиотеке аббатства Боббио на севере Италии Анджело Май, кардинал и исследователь старых текстов. Поскольку пергамент тогда был очень дорогим, в VI или VII веках нашей эры кто-то написал поверх рукописи Птолемея другой текст – "Этимологию" испанского богослова Исидора Севильского.



Уже в новое время этот текст пытались стереть. В результате пергамент был испорчен.



Современные исследователи обратились к методу мультиспектральной визуализации. Основная идея состоит в том, что разные длины волн света по-разному выглядят на странице, списанной чернилами разного состава. Именно этот метод позволил прочесть более половины написанного.

Оказалось, что это руководство, написанное Птолемеем, в котором объяснялось, как построить метеороскоп – инструмент для отслеживания расстояний и изучения звезд.



К сожалению, первая и последняя страницы рукописи отсутствуют, поэтому имени автора нет, рассказывает один из авторов исследования Александр Джонс. Но греческие тексты Птолемея имеют особый стиль – он использует определенные фразы и слова, которые никто другой не использовал во всей древнегреческой литературе.



Кроме того, в тексте есть отрывок, в котором автор говорит от первого лица:



"Я ввел новую терминологию для определенных углов, используемых в астрономии"

