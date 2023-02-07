



Антарктический бэби-бум: появление пингвиненка на свет – видео

Национальный антарктический научный центр решил обнародовать видео, снятое биологом Мартой Дзиндрой, на котором вылупляются птенцы пингвинов.



“Пока его сестричка или братишка еще ждет в яйце, этот смелый птенчик уже вырвался на волю”, – комментируют кадры в научном центре.



Вокруг станции "Вернадского" сейчас продолжается настоящий бэби-бум субантарктических пингвинов. Взрослых пингвинов здесь уже около трех тысяч, а малышей – около 1 300. В антарктическом научном центре напомнили, что в последние 15 лет популяция субантарктических пингвинов на острове Галиндез существенно возросла. Если в 2007 году здесь только начали появляться первые гнезда, то рекордного 2020 года их было – 1 800.



За неимением места на берегах острова пингвинам даже пришлось основать новую, третью субколонию в центральной части. Сейчас на Галиндезе чуть более 1 600 гнезд.



В центре объяснили, что постоянный мониторинг пингвинов позволяет ученым четко задокументировать факт изменения климата в регионе и реакцию на него природы. Ведь субантарктические пингвины – теплолюбивы, и на остров переместились только тогда, когда условия для них стали комфортными.