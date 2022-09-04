



Анонсирован USB 4 версии 2.0 с пропускной способностью 80 Гбит/с

Стандарт USB4 в обновленной версии 2.0 получит повышение скорости передачи данных до 80 Гбит/с по USB Type-C, о чем заявили разработчики из USB Promoter Group.



Кроме того, они пообещали обновить спецификации USB Type-C и USB Power Delivery, что даст повышение пропускной способности. Информация о новых спецификациях может быть опубликована уже этой осенью.



"По уже сложившейся традиции обновлённая спецификация USB4 предусматривает удвоение пропускной способности передачи данных, что обеспечит более высокий уровень функциональности экосистемы USB Type-C. Наибольшую выгоду от этого повышения скорости получат дисплеи, устройства хранения данных, а также хабы и док-станции на базе USB", — заявил Брэд Сондерс (Brad Saunders), председатель группы USB Promoter Group