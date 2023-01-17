



Американский стартап создал ложку, которая делает еду вкуснее





Американский стартап SpoonTEK создал устройство, которое выглядит как обычная ложка, но внутри содержит электронную начинку и батарею. Один электрод находится на нижней стороне ручки и еще один внутри гаджета.



Поскольку это столовый предмет, он имеет относительную устойчивость к воде и механическим воздействиям. Соответственно, такую ​​ложку можно смело использовать с жидкими блюдами.



Работает устройство очень просто – пользователь зажимает рукой электрод на ручке, а еда закрывает другой электрод. Когда человек кладет ложку в рот, замыкается электрическая цепь, загорается светодиод и происходит легкая электрическая стимуляция вкусовых рецепторов языка, что усиливает вкусовые ощущения.



Этот же принцип успешно используется в палочках для еды и специальных бокалах для коктейлей. Никакой вред организму такая электрическая стимуляция не наносит.



Ложку SpoonTEK нельзя мыть в посудомоечной машине. Гаджет не рекомендуется использовать людям, имеющим электронные импланты, особенно кардиостимуляторы. Разработчики также советуют избавиться от любых посторонних предметов во рту или на языке перед использованием ложки.



SpoonTEK уже доступна для продажи на сайте разработчика по цене 29 долларов. Ложка предлагается в трех цветовых вариантах – черном, сером и бежевом.