



Американский бомбардировщик-стелт впервые запустил стелт-ракету



Американские СМИ сообщают об успешных испытаниях стратегического бомбардировщика B-2, запустившего крылатую ракету JASSM-ER.



И бомбардировщик, и ракета обладают характеристиками “стелт”.



JASSM-ER обладает дальностью действия 960 км - вместо 400 км базовой модели, JASSM. B-2 может нести 16 ракет JASSM - или 16 ракет JASSM-ER.



Возможности B-2 превосходят возможности подобного рода всех оппонентов США. Дальность полета B-2 без дозаправки составляет 11 тысяч километров. Особенную обеспокоенность в связи с успехами американцев высказали представители Народной Армии Китая.