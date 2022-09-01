Новости » Наука и Технологии
Американский бомбардировщик-стелт впервые  запустил стелт-ракету
01.09.2022 10:09 Аркадий Бочаровский

Американский бомбардировщик-стелт впервые  запустил стелт-ракету


Американские СМИ сообщают об успешных испытаниях стратегического бомбардировщика B-2, запустившего крылатую ракету JASSM-ER.

И бомбардировщик, и ракета обладают характеристиками “стелт”.

 JASSM-ER обладает дальностью действия 960 км - вместо 400 км базовой модели,  JASSM. B-2 может нести 16 ракет JASSM - или 16 ракет JASSM-ER.

Возможности B-2 превосходят возможности подобного рода всех оппонентов США. Дальность полета B-2 без дозаправки составляет 11 тысяч километров. Особенную обеспокоенность в связи с успехами американцев высказали представители Народной Армии Китая.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы