



Американские ученые совершили долгожданный прорыв в термоядерном синтезе

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм во вторник сделает заявление о “крупном научном прорыве”, сообщило министерство в воскресенье. Впервые в истории американские ученые из Национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии успешно провели реакцию ядерного синтеза, что привело к чистому приросту энергии.



Результат эксперимента станет огромным шагом в многолетнем стремлении высвободить бесконечный источник чистой энергии, который мог бы помочь покончить с зависимостью от ископаемого топлива. Исследователи на протяжении десятилетий пытались воссоздать ядерный синтез, воспроизведя синтез энергии, происходящий Солнце.



Ядерный синтез происходит, когда два или более атома сливаются в общий процесс, который генерирует огромное количество тепловой энергии. В отличие от ядерного распада, на основе которого вырабатывается электричество во всем мире, синтез не производит долгоживущих радиоактивных отходов.

Проект National Ignition Facility создает энергию ядерного синтеза с помощью так называемого “термоядерного инерционного синтеза”.



На практике американские ученые стреляют пулями, содержащими ядерное топливо в массив из почти 200 лазеров, по существу создавая серию чрезвычайно быстрых, повторяющихся взрывов со скоростью 50 раз в секунду. Энергия, полученная от нейтронов и альфа-частиц, извлекается в виде тепла, и это тепло является ключом к производству энергии. Однако, это происходит в гораздо меньших масштабах, чем то, что необходимо для питания электрических сетей и обогрева зданий.



“Это примерно то, что нужно, чтобы вскипятить 10 чайников воды”, – сказал Джереми Читтенден, содиректор Центра исследований инерционного синтеза. “Чтобы превратить это в электростанцию, нам нужно получить больший прирост энергии – нам нужно, чтобы она была существенно больше”.



“Поэтому мы можем сказать, что это научный успех, но до получения полезной энергии еще далеко ”, – добавил он.