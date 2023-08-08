



Американские ученые повторили прорыв в термоядерном синтезе

Ученые из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии повторили свой новаторский эксперимент, проведенный впервые в декабре прошлого года, в ходе которого было получено больше энергии от термоядерного синтеза, чем затрачено.



По данным The Telegraph, это приблизило их к созданию бесконечной чистой энергии.



Они использовали мощные лазеры, которые позволили получить 3,5 МДж энергии. Что примечательно, во время предыдущего эксперимента ученые получили 3,15 МДж.



Ученые уверены, что прогресс Jet, создание Step, получившего название «Британский Аполлон», и последние результаты Ливермора показывают, что термоядерный синтез становится жизнеспособным вариантом для действительно нулевого источника энергии в будущем.



"Мы твердо уверены в том, что устройства с магнитным удержанием дадут наилучшие возможности для коммерческого получения термоядерной энергии в ближайшие 10–15 лет", - пояснил исполнительный вице-председатель британской компании Tokamak Energy Дэвид Кингхэм.

