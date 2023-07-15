



Американские ученые близки к созданию “омолаживающих” лекарств

Ученые из Гарвардской медицинской школы считают, что они приблизились к созданию "омолаживающих таблеток", которые помогут снова сделать людей молодыми, пишет Daily Mail.



Авторы исследования сообщают о том, что они открыли 6 химических коктейлей, которые обращают вспять процесс старения в клетках кожи человека и мышей. При этом они омолаживаются на несколько лет.



Дэвид Синклер из Гарвардской медицинской школы, один из авторов нового исследования, опубликованного в журнале Aging, считает открытие ученых настоящим прорывом и важным шагом на пути к омоложению всего тела человека. По словам ученого, испытания на людях могут начаться в течение следующего года. Однако другие ученые заявили, что исследование в основном носит предварительный характер.



Новое исследование основано на существующих исследованиях генов, которые препятствуют старению клеток и могут превращать их в более молодые. Ученые проверили миллионы комбинаций молекул, которые могут обратить вспять старение и омолодить клетки человека. В результате были обнаружены 6 химических коктейлей, которые восстанавливают стареющие клетки до их более молодого состояния менее чем за неделю.



По словам Синклера, действие химических коктейлей проверили на клетках мышей и людей, и результаты показали замедление старения. Ученые считают, что их новое открытие можно использовать для создания средств для омоложения организма. Также эти средства могут помочь в лечении разных возрастных болезней, считают ученые.



Однако не все биологи согласны с выводами нового исследования. Они говорят, что ученые должны были показать, что замедление старения клеток приводит к уменьшению возрастных проблем со здоровьем у мышей, поэтому это исследование пока что является предварительным.



