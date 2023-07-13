



Американские школы начали патрулировать роботы

В США стартовал уникальный проект, направленный на улучшение безопасности в некоторых школах. В рамках пилотной программы работы приступили к патрулированию школьных кампусов. Так, одна из школ в округе Нью-Мексико ввела систему роботов-патрулей.



Четырехколесные работы, высотой более 1,5 м и весом около 180 кг, работают круглосуточно. Они оснащены камерами с 360-градусным обзором, которые передают изображения в службу безопасности.



Роботы имеют искусственный интеллект, который позволяет им изучать типичные шаблоны поведения в школе и выявлять нарушения. ИИ помогает не только регистрировать преступления, но и предотвращать их.



При этом сообщается, что в рамках пилотного проекта функция обнаружения оружия пока отключена. Сами роботы не вооружены, но имеют встроенный динамик, по которому сотрудники службы безопасности могут общаться с подозрительными лицами или потенциальными преступниками.