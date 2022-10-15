



Американские инженеры показали экзоскелетную обувь

Американские инженеры представили уникальные ботинки, которые ускоряют ходьбу носителя на 9%. Благодаря экзоскелетной обуви человеку нужно прилагать на 17% меньше усилий для ходьбы.



Сообщается, что уникальная обувь имеет двигатель, который работает с икроножными мышцами, чтобы дать человеку дополнительный толчок при каждом шаге.



"Мы измеряем силу и движение лодыжки с помощью носимых устройств, чтобы обеспечить точную помощь. Сделав это, мы можем тщательно контролировать устройство, когда люди ходят, и помогать им безопасным и ненавязчивым образом", - рассказал исследователь, работающий над созданием инновационной обуви.



Инженеры отметили, что экзоскелетная обувь поможет людям с ограниченными физическими возможностями "перемещаться по миру так, как им нравится".

