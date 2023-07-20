



Американская компания совершила прорыв в геотермальной энергетике

В США компания Fervo Energy заявляет, что добилась прорыва в геотермальных технологиях. Об этом сообщает Bloomberg.



Компания провела 30-дневное испытание скважины на своем объекте на севере Невады и заявляет, что смогла достичь "дебита 63 литра в секунду при высокой температуре, что позволяет производить 3,5 мегаватта электроэнергии".



Компания заявляет, что в результате испытания были установлены рекордные показатели потока и мощности для усовершенствованной геотермальной системы (EGS), и тесты прошли без инцидентов.



Один мегаватт может одновременно снабжать электроэнергией около 750 домов. Ожидается, что в этом году Fervo подсоединит свою площадку Project Red к сети. Она будет использоваться для питания центров обработки данных Google и других объектов инфраструктуры компании в штате Невада. Google и Fervo подписали соглашение в 2021 году о разработке "геотермального энергетического проекта следующего поколения".



Это первый случай, когда энергетическая компания показала, что EGS может работать в коммерческих масштабах. Fervo заявляет, что это первая компания, которая "успешно пробурила горизонтальную пару скважин для коммерческого геотермального производства, достигнув поперечной длины 990 метров, температуры 191°C и доказав контролируемый поток с помощью строгих испытаний трассировки".