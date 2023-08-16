



Американка вживила себе под кожу 25 чипов

Программистка Миана Виндалл из США вживила себе под кожу 25 разнообразных имплантатов: от обычных магнитов до RFID-технологий. Она поделилась своим впечатлениями и ощущениями во время конференции по безопасности DEF CON, сообщает портал Engadget.



Виндалл рассказала о своем опыте программирования имплантатов для личного использования.



Технология RFID основана на сканировании, как у проездных в метрополитен или системы оплаты с помощью прикосновения.



Виндалл говорит, что ее чипы помогают быстро решать и другие бытовые задачи. Чаще всего – для идентификации: в пропусках, ключах от подъезда, автомобиля и прочего. Когда она хочет пойти вечером в клуб и не брать с собой сумку и ключи, вернуться домой не составит труда — специальный замок считывает метку под ее кожей и открывает дверь.



Девушка рассказывает, что далеко не каждый из имплантатов под кожей будет полезен. Более того, уже после вживления имплант может выйти из строя или отвязаться от замка. У нее самой есть несколько таких чипов, которые не наносят вреда организму, но и толку от них никакой.



