



Amazon займется созданием сети интернет-спутников

Власти США официально разрешили крупнейшей в мире на рынках платформ электронной коммерции компании Amazon создать сеть спутникового интернета Kuiper.



О разрешении компании Джеффа Безоса сообщает издание SpaceNews.



"Федеральная комиссия по связи США утвердила план Amazon развернуть и использовать 3236 спутников связи при соблюдении определенных условий, среди которых принятие мер по избежанию столкновений на низкой околоземной орбите", – сказано в заявлении.



Разрешение американских властей позволит позволяет Kuiper начать развертывание своей сети для предоставления скоростного интернет-соединения пользователям по всему миру.



Регулятор в качестве условий потребовал от Amazon убедиться в том, что спутники можно будет безопасно вывести на орбиту для пользования в течение семи лет. Первые из них будут отправлены в ближайшие месяцы.