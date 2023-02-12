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Amazon займется созданием сети интернет-спутников
12.02.2023 02:30 Алина Груднева

Amazon займется созданием сети интернет-спутников

Власти США официально разрешили крупнейшей в мире на рынках платформ электронной коммерции компании Amazon создать сеть спутникового интернета Kuiper.

О разрешении компании Джеффа Безоса сообщает издание SpaceNews.

"Федеральная комиссия по связи США утвердила план Amazon развернуть и использовать 3236 спутников связи при соблюдении определенных условий, среди которых принятие мер по избежанию столкновений на низкой околоземной орбите", – сказано в заявлении.

Разрешение американских властей позволит позволяет Kuiper начать развертывание своей сети для предоставления скоростного интернет-соединения пользователям по всему миру.

Регулятор в качестве условий потребовал от Amazon убедиться в том, что спутники можно будет безопасно вывести на орбиту для пользования в течение семи лет. Первые из них будут отправлены в ближайшие месяцы.

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