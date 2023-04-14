Amazon наращивает конкуренцию в области ИИ против Microsoft и Google
Подразделение облачных вычислений Amazon com Inc в четверг выпустило набор технологий, призванных помочь другим компаниям разработать собственные чат-боты и сервисы генерации изображений на основе искусственного интеллекта.
Amazon Web Services (AWS), крупнейший в мире поставщик облачных вычислений, в четверг включился в гонку с набором собственных запатентованных технологий ИИ.
AWS предложит услугу под названием Bedrock, которая позволит компаниям настраивать так называемые базовые модели с использованием собственных данных для создания уникальной модели.
Сервис Bedrock позволит клиентам работать с собственными базовыми моделями Amazon под названием Amazon Titan, но также будет предлагать меню моделей, предлагаемых другими компаниями. Первые сторонние варианты будут представлены стартапами AI21 Labs, Anthropic и Stability AI.