



Amazon наращивает конкуренцию в области ИИ против Microsoft и Google

Подразделение облачных вычислений Amazon com Inc в четверг выпустило набор технологий, призванных помочь другим компаниям разработать собственные чат-боты и сервисы генерации изображений на основе искусственного интеллекта.



Amazon Web Services (AWS), крупнейший в мире поставщик облачных вычислений, в четверг включился в гонку с набором собственных запатентованных технологий ИИ.



AWS предложит услугу под названием Bedrock, которая позволит компаниям настраивать так называемые базовые модели с использованием собственных данных для создания уникальной модели.



Сервис Bedrock позволит клиентам работать с собственными базовыми моделями Amazon под названием Amazon Titan, но также будет предлагать меню моделей, предлагаемых другими компаниями. Первые сторонние варианты будут представлены стартапами AI21 Labs, Anthropic и Stability AI.