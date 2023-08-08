



Альтернатива испытаниям на животных: в Израиле создали миниатюрную модель сердца

Миниатюрная модель человеческого сердца размером с рисовое зерно создана в Израиле. Новация может положить конец часто критикуемым испытаниям на животных, пишет Jpost.



Группа израильских исследователей представила миниатюрную модель человеческого сердца, которая потенциально может изменить тестирование лекарств и проведение сердечно-сосудистых исследований, предоставив альтернативу испытаниям на животных. Самостоятельная модель многокамерного человеческого сердца размером не больше рисового зерна обещает революционизировать способы изучения сердца и его функций.



Команду возглавил Яаков Нахмиас, профессор биоинженерии из Еврейского университета в Иерусалиме, в ее состав вошли ученые из Израильского технологического института Технион в Хайфе и компании Tissue Dynamics Ltd. из Реховота, занимающейся разработкой лекарств без использования животных.



Их открытие знаменует собой “новую эру в исследованиях сердечно-сосудистой системы, многокамерную миниатюрную модель сердца с автономным ритмом, которая является ключом к спасению жизней и улучшению результатов лечения пациентов”, — говорится в исследовании.



Датчики также выявили новый механизм сердечной аритмии, не обнаруженный у мелких животных, что обещает альтернативу испытаниям на животных.



Нахмиас и его команда предприняли сложную попытку создать точную копию человеческого сердца, используя индуцированные человеком плюрипотентные стволовые клетки (hiPSC). Полученная модель включает в себя несколько камер, кластеры кардиостимуляторов, эпикардиальную мембрану и эндокардиальную выстилку, тщательно разработанную для имитации структуры и функций человеческого сердца.



Одной из наиболее важных особенностей этой модели сердца является ее способность обеспечивать измерения основных параметров в режиме реального времени, таких как потребление кислорода, потенциал внеклеточного поля и сердечные сокращения. Эта возможность позволила ученым получить беспрецедентное представление о работе сердца и заболеваниях.



Исследовательская группа уже сделала новаторские открытия, которые ранее были недостижимы с помощью обычных методов. Модель крошечного сердца представила новую форму сердечной аритмии, которая отличается от тех, которые наблюдаются в традиционных моделях животных, тем самым открывая новые пути для изучения физиологии человека.



Значение этого открытия распространяется на фармацевтическую промышленность, поскольку оно позволяет получить бесценную информацию о точном воздействии лекарств на сердце человека.



Также эта миниатюрная модель человеческого сердца может изменить практику тестирования на наркотики, улучшить понимание сердечно-сосудистых заболеваний и, в конечном итоге, способствовать более здоровому и устойчивому будущему.



