



Alibaba пригласила компании к тестированию собственного ИИ-бота Tongyi Qianwen

Alibaba Group Holding Ltd. приглашает пользователей протестировать собственный инструмент искусственного интеллекта, что является последней попыткой китайского технологического гиганта конкурировать с ChatGPT от OpenAI, пишет Bloomberg.



Подразделение облачных вычислений компании предлагает пригласительные коды некоторым корпоративным клиентам, чтобы они могли опробовать большую языковую модель под названием "Tongyi Qianwen". Название, частично заимствованное у древнего философа Менсиуса, переводится примерно как "Истина из тысячи вопросов".



Сайт Alibaba Cloud для этой службы имеет только китайский язык, что позволяет предположить, что она будет использоваться в основном для обработки запросов на родном языке гиганта электронной коммерции.



Акции ряда китайских компаний, занимающихся разработкой ИИ, выросли на этой неделе после сообщений о выпуске их собственных инструментов ИИ.