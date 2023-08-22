



Акция к Рош ха-Шана: моющий пылесос THOMAS Vestfalia XT Ultra за 1990 шек.

Пылесос премиум-класса THOMAS Vestfalia XT Ultra – это действительно подарок для всей семьи к самому семейному празднику, ведь он не только моет пол, очищает ковры и обивку мебели, но и, благодаря, инновационному водяному фильтру THOMAS AQUA-BOX, способствует очищению воздуха в помещении и удалению аллергенов.



Эта модель идеально подходит для семей с детьми и аллергиков, в ней установлен инновационный водяной фильтр THOMAS AQUA-BOX, который удерживает 99,99% пыли и 100% пыльцы, что нормализует микроклимат в вашем доме и делает воздух чистым и увлажненным, что особенно ценят люди со склонностью к аллергиям.







Что такое Aqua-Box?



Водяной фильтр Aqua-Box с технологией подавления пыли Wet-Jet – это самый современный, эффективный и удобный аквафильтр. В этой системе фильтрации используется принцип Скруббер-Вентури, который применяется в промышленности для очистки газов от примесей.



Aqua-Box – это водяная система фильтрации, которая не только позволяет убирать помещение, но и очищать воздух, поэтому эти пылесосы так ценят люди, страдающие аллергиями. Для ликвидации мусора, пыли, шерсти животных, пыльцы и клещей хватит одного литра обычной воды. Именно столько нужно залить в запатентованный фильтр Aqua-Box, чтобы надежно связать мельчайшие аллергены, запереть их внутри контейнера, а затем просто вылить вместе с грязной жидкостью без контакта с вредной сухой пылью. Входящий воздух промывается мощными струями воды при помощи уникальной технологии Wet-Jet. Благодаря системе подавления пыли WET-JET в пылесосе создается «эффект дождя» и пылевоздушный поток промывается водой. Именно благодаря этому, пыль и аллергены оседают на дне Aqua-Box и не попадают обратно в воздух.



Преимущества модели Vestfalia XT Ultra







THOMAS Vestfalia XT Ultra качественно и без разводов моет пол, чистит ковры и обивку мягкой мебели, может также отмыть застарелые пятна. После влажной чистки ковры и мягкая мебель выглядят как новые. Пылесос одновременно моет и просушивает поверхность, оставляя ее практически сухой.



Еще одна функция THOMAS Vestfalia XT Ultra – это сбор жидкостей. За считанные минуты пылесос может собрать большой объем воды.



Конструкция THOMAS Vestfalia XT Ultra продумана до мелочей для того, чтобы сделать процесс уборки максимально комфортным. Это компактный и маневренный пылесос, который легко использовать и легко мыть. Безупречная чистота и свежесть в доме – вот результат уборки с THOMAS Vestfalia XT Ultra.







Вы можете приобрести пылесосы THOMAS Vestfalia XT Ultra у официального представителя в Израиле https://www.thomas-israel.co.il/newyear или по телефону *3134.

