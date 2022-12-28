



AIR провела успешные испытания двухместного летающего электрокара

Вскоре беспилотник, созданный израильской компанией AIR, сможет перевозить двух человек, сообщает Reuters.



Разработчики считают этот взлет важной вехой, которая поможет электросамолету вертикального взлета и посадки, который они назвали AIR ONE, выйти на рынок в ближайшие два года.



Генеральный директор и соучредитель AIR, Рони Плаут, заявил агентству Reuters: “Сегодня мы перешли к прямому полету, приближая нашу мечту о массовом производстве AIR ONE”.



Компания заявила, что самолет сможет пролететь до 150 км на одной зарядке. По словам Плаута, средняя повседневная скорость составит около 150 км/ч на высоте 400 метров.



Плаут ожидает, что AIR ONE появится на рынке в конце 2024 года по базовой цене 150 000 долларов. На сайте AIR самолет можно заказать заранее.