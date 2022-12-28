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AIR провела успешные испытания двухместного летающего электрокара
28.12.2022 19:36 Наталья Богинская

AIR провела успешные испытания двухместного летающего электрокара

Вскоре беспилотник, созданный израильской компанией AIR, сможет перевозить двух человек, сообщает Reuters.

Разработчики считают этот взлет важной вехой, которая поможет электросамолету вертикального взлета и посадки, который они назвали AIR ONE, выйти на рынок в ближайшие два года. 

Генеральный директор и соучредитель AIR, Рони Плаут, заявил агентству Reuters: “Сегодня мы перешли к прямому полету, приближая нашу мечту о массовом производстве AIR ONE”.

Компания заявила, что самолет сможет пролететь до 150 км на одной зарядке. По словам Плаута, средняя повседневная скорость составит около 150 км/ч на высоте 400 метров.

Плаут ожидает, что AIR ONE появится на рынке в конце 2024 года по базовой цене 150 000 долларов. На сайте AIR самолет можно заказать заранее.

 

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