Африка разделяется на две части по мере создания нового океана – исследование

По мнению исследователей, сдвиги тектонических плит в Эфиопии показывают, что африканский континент разделяется на две части, прокладывая путь к возникновению шестого океана Земли. Сдвиг между тектоническими плитами продолжается с тех пор, как в 2005 году появился Восточно-Африканский разлом — трещина длиной 35 миль в эфиопской пустыне.



Разлом Сомалийской тектонической плиты и более крупной Нубийской тектонической плиты фактически разделит второй по величине континент мира на две части – явление, которое не наблюдалось сотни миллионов лет, когда Южная Америка и Африка были разделены на разные континенты.



Выводы основаны на исследовании разделения Сомалийской тектонической плиты и более крупной Нубийской тектонической плиты. Исследование, опубликованное в рецензируемом научном журнале Earth and Planetary Science Letters, показало, что плиты расходятся на несколько миллиметров в год.

Ожидается, что по завершению процесса в странах Африки, не имеющих выхода к морю, таких как Эфиопия, Кения, Уганда и других, появится береговая линия, что расширит возможности для торговли и производства. Далее раскол приведет к возникновению нового океана.

