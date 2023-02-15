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15.02.2023 23:08 Юлия Фрилис

АЭС Барака спроектирована так, чтобы выдерживать даже мощные землетрясения

АЭС Барака спроектирована так, чтобы выдерживать даже мощные землетрясения, такие как недавнее в Турции и Сирии

Об этом заявили в Федеральном управлении ядерного регулирования (FANR) ОАЭ:

"Мы уже оценили АЭС Барака с точки зрения Фукусимы. Перед тем как в 2012 году мы выдали лицензию на строительство первого энергоблока, провели тщательную оценку аспектов, которые необходимо учитывать: сейсмичность, наводнение, цунами и т.д. Все эти виды опасностей, которые могут повлиять на атомную электростанцию, мы оценили, внесли улучшения в системы безопасности и одобрили", – сказал Кристер Викторссон, генеральный директор FANR.

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