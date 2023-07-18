



Абсолютный рекорд: В Threads зарегистрировано 150 млн пользователей

Новая соцсеть Threads не только побила рекорды по количеству регистраций, платформа также поддерживает активность многих этих пользователей. Новый анализ данных показывает, что Threads, который строится на основе пользовательской базы Meta в Instagram, уже имеет одну четверть еженедельных показателей активных пользователей Twitter – около 93 миллионов активных пользователей по всему миру за первую неделю против 353 миллионов Twitter.



Это еще одна победа приложения, которое всего за шесть дней после запуска собрало более 150 миллионов загрузок по всему миру и было названо “убийцей Twitter”.



Ежедневные, еженедельные и ежемесячные “активные пользователи” – это метрика, используемая интернет-аналитиками, чтобы различать количество людей, которые действительно посещают или взаимодействуют с данным сайтом или приложением, и тех, кто просто зарегистрировался, но имеет неактивную учетную запись. Threads уже намного превзошел предыдущего ближайшего конкурента Twitter в США, Truth Social Дональда Трампа, и теперь новая соцсеть может похвастаться в 86 раз большей еженедельной базой активных пользователей, чем у платформы микроблогов Трампа.



Но не все новости были положительными для новой социальной сети Meta. Новизна, по-видимому, сходит на нет у некоторых первых пользователей Threads: время, проведенное на платформе, за последнюю неделю сократилось вдвое, с 20 минут использования до всего лишь 10. И эта тенденция, похоже, актуальна и для самых известных пользователей Threads. Из 20 самых популярных учетных записей Twitter только девять также создали учетную запись Threads, и не все из этих девяти учетных записей удосужились публиковать сообщения в новом сервисе хотя бы раз.



Согласно данным Sensor Tower, ежедневные активные пользователи Threads снизились в начале прошлой недели – примерно на 20% во вторник и среду, 11 и 12 июля, по сравнению с субботними показателями сайта 15 июля. Чтобы представить это в перспективе, Twitter потребовалось целых пять лет, а не просто недели, чтобы достичь диапазона активных пользователей от 75 до 93 миллионов, которым уже управляет Threads.



Более того, рекорд Threads по общему количеству загрузок по всему миру продолжает бить рекорды по скорости и объему.



Темы достигли 150 миллионов загрузок по всему миру в 5,5. раз быстрее, чем предыдущий рекордсмен, Pokémon Go от Niantic, дебют которого в июле 2016 года, вызвал “социальное безумие”.



На Индию в настоящее время приходится 33 процента от общего числа загрузок Threads в мире, что намного больше, чем у Бразилии (22 процента) и США (16 процентов). Ранее Индия была вторым по величине сообществом Twitter с точки зрения ежемесячных активных пользователей и общего количества загрузок.