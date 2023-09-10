



26 молодых ученых из Израиля получили европейские стипендии

Двадцать шесть молодых ученых из Израиля были выбраны для получения стипендий Европейского исследовательского совета (ERC), который базируется в Брюсселе и каждый год стремится с помощью этих субсидий “поддержать передовые исследования” в различных областях, от медицины до физики, в том числе социальные науки.



Гранты получили исследователи принадлежат из Техниона, Еврейского университета в Иерусалиме, Института Вейцмана, университетов Бар-Илан и Бен-Гурион.



В этом году Совет ERC выделил 400 стипендий на общую сумму 628 миллионов евро, чтобы помочь начинающим исследователям “запустить свои собственные проекты, сформировать свои команды и реализовать свои лучшие идеи”.



“Часть нашей миссии – дать начинающим талантам независимость для проведения амбициозных , основанных на любопытстве исследований, которые могут сформировать наше будущее”, – сказала президент Совета Мария Лептин.



Исследования, проводимые молодыми израильскими учеными, получившими стипендию, включают, например, работу доктора Асафа Бен-Моше из университета Бар-Илан о хиральности, свойстве молекулы не совмещаться в пространстве со своим зеркальным отражением. Проект Бена Моше, получивший полтора миллиона евро от ERC, может проложить путь к контролю хиральности в широком спектре материалов , что будет иметь далеко идущие последствия для оптоэлектроники и асимметричного катализа.



Доктор Шахар Алон из того же университета получил почти два миллиона евро за раскрытие взаимодействий на клеточном уровне между опухолями и иммунной системой, которые потенциально могут изменить ландшафт лечения рака.



Профессор Техниона Шарлотта Фогт получила один из европейских грантов, чтобы попытаться решить ряд проблем изменения климата и загрязнения, а ее коллега Бен Энгельхард будет использовать грант в работе над дофамином мозга, который участвует во многих когнитивных и поведенческих процессах.