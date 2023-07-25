



125 гробниц и редкие саркофаги найдены на 2000-летнем римском кладбище в Газе

Археологи в Газе обнаружили 2000-летнее римское кладбище со 125 гробницами и двумя редкими свинцовыми саркофагами. Французские археологи помогли раскопать это место, и планируется превратить это место в туристическое направление с музеем для демонстрации находок. Об этом сообщает Reuters.



Палестинская территория была важным торговым постом для цивилизаций во времена древних египтян и Римской империи. Римское кладбище было обнаружено в феврале прошлого года строительной бригадой, работавшей над жилищным проектом, финансируемым Египтом.



“Впервые в Газе мы обнаружили кладбище со 125 могилами и два саркофага из свинца”, – сообщил Фадель Аль-Аутул, эксперт Французской школы библейских и археологических исследований.



“Один из двух саркофагов был украшен изображениями винограда, а другой – дельфинами”, – отметил Аль-Аутул. “Нам нужны средства, чтобы сохранить этот археологический объект, чтобы история не была утеряна”.



Археологи надеются, что это место станет туристическим направлением с музеем для демонстрации находок.

