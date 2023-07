125 гробниц и редкие саркофаги найдены на 2000-летнем римском кладбище в Газе

Археологи в Газе обнаружили 2000-летнее римское кладбище со 125 гробницами и двумя редкими свинцовыми саркофагами. Французские археологи помогли раскопать это место, и планируется превратить это место в туристическое направление с музеем для демонстрации находок. Об этом сообщает Reuters.



Палестинская территория была важным торговым постом для цивилизаций во времена древних египтян и Римской империи. Римское кладбище было обнаружено в феврале прошлого года строительной бригадой, работавшей над жилищным проектом, финансируемым Египтом.



“Впервые в Газе мы обнаружили кладбище со 125 могилами и два саркофага из свинца”, – сообщил Фадель Аль-Аутул, эксперт Французской школы библейских и археологических исследований.



“Один из двух саркофагов был украшен изображениями винограда, а другой – дельфинами”, – отметил Аль-Аутул. “Нам нужны средства, чтобы сохранить этот археологический объект, чтобы история не была утеряна”.



Археологи надеются, что это место станет туристическим направлением с музеем для демонстрации находок.



Archaeologists working on a 2,000-year-old Roman cemetery discovered in Gaza last year have found at least 125 tombs, most with skeletons still largely intact, and two rare lead sarcophaguses, according to the Palestinian Ministry of Antiquities https://t.co/TpnTcyx9mA pic.twitter.com/BqPe6Re3gA