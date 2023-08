1100 км/ч: Какими будут новые сверхзвуковые пассажирские лайнеры – видео

Американская компания Boom планирует к концу этого десятилетия начать сверхзвуковые перевозки пассажиров на самолете Overture с использованием устойчивого авиационного топлива (SAF). Благодаря такому топливу можно будет снизить углеродный след лайнеров и сократить выбросы углекислого газа на 80%. Кроме того, его можно смешивать 1:1 с обычным топливом.



American Airlines has joined United in committing to bring back supersonic flight!



They've officially ordered 20 Boom Overture planes, with the option to purchase 40 more



Flies at Mach 1.7, twice as fast as a modern airliner



Tickets expect to cost up to $5k/seat