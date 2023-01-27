



Звезду АПЛ оштрафовали за пьяную езду

Игроку "Ньюкасл Юнайтед" Жоэлинтону Кассио Аполинарио де Лира запретили водить машину на 12 месяцев и оштрафовали на общую сумму 31 085 фунтов стерлингов после того, как он признал себя виновным в вождении в нетрезвом виде.



Об этом сообщает Mirror.



26-летний мужчина был арестован незадолго до 01:20 12 января после того, как полиция остановила его Mercedes.



Офицеры обратили внимание, что водитель то слишком ускоряется, то слишком медленно едет. Звезда футбола признался полиции, что выпил в тот вечер два бокала вина. У него должным образом проверили дыхание на тестере. Он провалил испытание и впоследствии был арестован.



Отмечается, что 12-месячный запрет на вождение может быть сокращен, если футболист пройдет курс реабилитации за вождение в нетрезвом виде.