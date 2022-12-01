



Звездный тренер Ирана не выдержал поражения на мундиале в Катаре

ЭГлавный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш решил уйти в отставку после поражения в матче против США на чемпионате мира по футболу, где американцы вырвались вперед со счетом 0-1.

Он сообщил об этом лично на своей странице в Instagram.

Он работал с иранцами в период с 2011 по 2019 год. Вернулся тренер в сборную буквально перед ЧМ в Катаре.

"В футболе нет понятия моральной победы, но нет ничего постыдного, когда ты не достигаешь своей мечты, хотя сделал все возможное, показал желание и менталитет победителя", - написал тренер.

Кейруш сказал, что гордится игроками сборной Ирана, поскольку те были "великолепны на поле и за его пределами".

"Для меня было честью и привилегией быть частью этой футбольной семьи. Я верю, что вы заслуживаете уважения – как страна и как любители футбола. Желаю вам всем счастья, мира, успехов и здоровья. Спасибо", – отметил он.